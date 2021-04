San Sebastián ofrece clases para que los mayores aprendan a utilizar mejor el móvil

Las nuevas tecnologías han sido de mucha ayuda para sobrellevar mejor confinamientos. Videollamadas, juegos online, películas en grupo...pasatiempos que nos hacían estar un poco más cerca de nuestros familiares y amigos. Sin embargo, no todo el mundo tuvo las mismas facilidades para disfrutar de estos avances.

El INE refleja en sus últimos informes que un 64% de los españoles entre 65 y 75 años han navegado por Internet frecuentemente estos últimos meses pero sólo se registran datos hasta esa edad. ¿Qué ocurre con los mayores de 75? Por este motivo, San Sebastián (País Vasco), ha puesto en marcha una iniciativa para dar clases a las personas mayores y que aprendan a usar bien el teléfono móvil.

"Si no tienes un móvil, no sirves para nada, ahora todo se hace con el teléfono", "me manejo fatal, yo prefiero llamar", estos son algunos de los pensamientos de las primeras personas que han acudido a estos talleres formativos. Tienen la esperanza de aprender, con mucha paciencia y a base de repeticiones, al menos a pasar fotos, compartir videos, hacer videollamadas y sin duda, no olvidarse de mirar el SMS de la cita de vacunación.