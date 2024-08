Rosalía y LISA lanzan la canción 'New Woman', un grito al empoderamiento femenino

'New Woman'. Es el titulo del nuevo tema de la cantante tailandesa LISA, integrante del grupo BLACKPINK. Un hit de la mano de Rosalía acompañado de un videoclip que recuerda a la estética de los 2000. Un grito al empoderamiento femenino al ritmo de 'I'm a new woman', que combina el rap, el hip-hop innato de LISA y el estilo urbano ya característico de Rosalía.

Cantada en español y en inglés, 'New Woman' también refleja la realidad de una amistad entre ambas cantantes, iconos de las escenas musicales de oriente y occidente. Una amistad por la que los seguidores de ambas cantantes pedían desde hace tiempo una colaboración. La que ahora, por fin, ha llegado.

De vuelta a los 2000

Móviles de tapa, cámaras digitales, y toda una estética que nos transporta 20 años atrás. Un abrazo a la cultura de los 2000 es lo que supone el videoclip de 'New Woman', donde también se lucen prendas de cuero, leopardo y tonos metalizados. Han sido días en los que las artistas dejaban ver en sus redes sociales imágenes de lo que estaba por venir, haciendo crecer la intriga de todos y cada uno de sus seguidores.

Letra de la canción (en inglés)

Here I go.

Bangin' it, bangin' it, wanna crack these walls.

Bangin' it, bangin' it, wanna echo through the halls.

Pullin' up, fresh face, brand new día.

Uh

Lalisa and ROSALÍA.

Soak up, all new

so I cut.

I go, go to the root

off to bloom, yeah

Purple into gold

walked through that fire

I rediscover, ah-ah

Hit it when I serve

bitch, you better swerve

revving up my, uh-uh-uh-uh-aura

focus on my mind.

Taking my time

I'm a new woman, woman.

Bitch, you better swerve

revving up my uh-uh-uh-uh-aura.

Focus on my mind

taking my time

I'm a new woman, woman.

Face, eyes, body go wild,

You want this?

I'm a new woman, woman.

Eyes

I'm all about mind.

You want this?

I'm a new woman.

(Uh, uh, mmh)

Por to' lo que soy, yo puedo frontear.

No por lo que tenga siempre me la dan

y mi energía inmaculá', bajo perfil (Y tú 'tás fuera)

Yo vivo pa' cantar, no canto pa' vivir.

Nací pura, sí.

Ni una era será un flop en mi porvenir.

Puta, soy la ROSALÍA, solo sé servir.

La noche estrella' así sea

hasta la madrugada, que así sea.

Purple into gold,

walked through that fire

I rediscover, ah-ah.

Yo le meto duro, sale bien seguro,

acelero mi uh-uh-uh-uh-aura.

Yo estoy enfoca', no presiona na'.

I'm a new woman, woman,

sale bien seguro

Acelero mi uh-uh-uh-uh-aura

Yo estoy enfoca', no presiona na'

I'm a new woman, woman.

Face, eyes, body go wild.

You want this?

I'm a new woman, woman.

Eyes,

I'm all about mind

You want this?

I'm a new woman

Gimme that, gimme that Alpha, yuh.

Gimme that bigger, the better, ugh.

Feeding you the bloom growing out ma sleeve

kissed from a rose, rose, what a, what a meal.

Bad luck a sucker, gotta make you tougher

Tryna say you suffer

Oh, don't blame your mother,

elevate I liberate a new frontier

I'm a new woman.

Otros trabajos

Tras el éxito de 'Rockstar', LISA se ha popularizado aún más. Ya conocida a nivel mundial por su participación en BLACKPINK, ahora también triunfa por solitario. La cantante ya acumula más de 100 millones de seguidores en Instagram y su música ya da la vuelta a todo el mundo. Por su parte, Rosalía, está trabajando en un nuevo álbum tras haber compartido su último sencillo 'Oral'.

