Roban las figuras de San José, La Virgen y el Niño del Belén de Utrera

La Navidad en Utrera no ha comenzado bien. Horas antes de ser inaugurada y cuando la exposición estaba aún cerrada al público fueron robadas las figuras de San José, el Niño y la Virgen María. El robo se produjo entre el sábado y el domingo en el Castillo del municipio sevillano. "Aquí no hay cámaras de seguridad, si podemos decir que han tocado más figuras más del Belén pero, por suerte, no se las han llevado" afirma Antonio Manuel Torres de la Asociación de Belenista de Utrera.ra

Las figuras están elaboradas por los Hermanos Cerrada, muy reconocidos en el mercado, todas ellas están marcadas y su precio ronda los "800 euros".

En Utrera han hecho un llamamiento a la moral de quien se los haya llevado, a través de redes sociales, para que las devuelvan. Carmen Cabra, Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Utrera, afirma "quiero pensar que ha sido un mal momento de alguien que lo ha tomado prestado y que en breve aparecerá en alguna de nuestras exposiciones,así que lo devolverá"

Hasta que no aparezcan, la exposición no se podrá inaugurar así que los utreranos apelan al espíritu de la Navidad para que obre el milagro.