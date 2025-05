Le roban el DNI y descubre que está casada con alguien que no conoce y que tiene una multa de Hacienda de 7200 euros 

¿Cómo se quedaría usted si de repente le comunican que está empadronado o empadronada en un sitio donde no vive, que ha contraído matrimonio con alguien que no tiene ni idea de quién es y, además, tiene que pagar una multa a Hacienda de 7.200 euros? Eso es precisamente lo que ha sucedido a Mar, de 21 años. Un equipo de Antena 3 Noticias ha hablado con ella. Esta es su historia.

En abril de 2023, la joven -de Castelldefels— cuenta que va al cumpleaños de una amiga en Barcelona. Allí le roban el bolso y pone la denuncia correspondiente. Explica que, meses más tarde, haciendo trámites para un familiar, se dan cuenta de que está empadronada en un lugar donde ella no reside. "Mi madre estaba haciendo unas gestiones y le dicen que yo estoy empadronada en Barcelona, cuando en ningún momento he estado empadronada allí y llevo 10 años viviendo en Castelldefels. Me doy cuenta de que están utilizando mi DNI sin mi consentimiento", relata la chica. En ese momento pone una segunda denuncia conforme le están suplantando la identidad.

Multa con Hacienda

Un tiempo después, recibe una notificación de Hacienda: debe pagar una multa por fraude. "Lo primero que hacemos es mirar qué ha pasado y vemos que en el escrito pone que la multa es porque me he hecho pareja de hecho de un hombre —que no conozco de nada y no sé quién es— y han visto que era fraudulenta y la multa es por intentar estafar al Estado".

Mar asegura que ahí entra en pánico y también siente impotencia porque de una administración la envían a otra sin darle ninguna solución. "Nos dicen que tenemos que ir a Hacienda y, cuando llegamos, nos dicen que no pueden hacer nada, que eso es desde la Delegación del Gobierno, y allí nos dicen que la multa la tiene que anular la Policía... Te encuentras en un triángulo vicioso que no sabes a dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer", relata.

Además, explica que le preocupa que la multa vaya aumentando. Una situación que, cuentan, ha sido un calvario. "Yo estoy con los exámenes finales, tengo mucho estrés desde entonces, sin poder estudiar bien, lo estamos llevando bastante mal".

Tras haber hecho público su caso, el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha contactado con la joven. Mañana está prevista una reunión para estudiar el caso y encontrar una solución.

