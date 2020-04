Al ritmo de "We are the champions" los ancianos de una residencia de Lugo celebran que están libres de coronavirus

La residencia San Vitorio de Baralla en Lugo, personal y residentes celebran por todo lo alto que por fin están libres de coronavirus. Están muy contentos, y no es para menos, y por ello han participado en un vídeo de algo más de diez minutos que comienza con la canción "We Are The Champions ".

Y por supuesto que son unos campeones y luchadores contra el COVID-19. Tras varios días figurando en la lista de la Xunta de Galicia de residencias con casos activos, por fin las pruebas PCR que se les ha hecho a los residentes demuestran que todos son negativos al coronavirus.

La persona que estaba infectada se ha curado y el resto no tenían el virus. "Somos negativos", dicen con alegría aunque saben que tienen que "cuidarse mucho", no confiarse y continuar extremando las medidas de protección.

La vida sigue

Los ancianos bailan por los pasillos de la residencia y los más activos, bromean y amenazan con un "la vamos a liar parda" el día que puedan empezar a salir a dar sus paseos. De momento ya se ven haciendo picnic en el campo, o tomando el sol en la piscina y así lo representan con toallas y telas extendidas en el suelo de las salas de la residencia.

El personal que allí trabaja también está celebrando el buen dato y despiden el vídeo, que ya han compartido en redes sociales, bailando una muñeira.