Riesgo de inundaciones por culpa del deshielo

En Logroño el Ebro ha llegado a los cuatro metros y medio de altura. Impresiona la fuerza y el sonido del agua golpeando con piedras. Los vecinos de la ciudad han salido a las riberas para contemplar el espectáculos del río. Ya camino de Zaragoza 600 hectáreas se han anegado . Son zonas de cultivo en pueblos como Novillas, cuando todavía no se habían recuperado de la primera riada. Los seguros agrícolas se harán cargo de las pérdidas en las cosechas, pero no de las infraestructuras, que ya no se pueden recuperar. Los agricultores se quejan de que la Confederación Hidrográfica del Ebro no invierte en la comarca de las Cinco Villas para encauzar las riadas. En Zaragoza ya supera los 1.100 metros cúbicos por segundo.

También el caudal del Pisuerga comienza a subir rozando ya los puentes que unen los barrios de Valladolid, aunque los vecinos son conscientes de que ésto es el principio de la crecida porque se espera más cantidad de agua debido al deshielo. El nivel todavía está lejos de activar una alerta, que la Confederación Hidrográfica del Duero marca en 600 metros cúbicos por segundo, pero deben estar vigilantes ante la posible crecida

Buena parte del sureste peninsular, Canarias, Ceuta y Melilla están sufriendo hoy los embites del viento y de la lluvia. Una fuerte tromba de agua inundó las calles de la Ciudad Autónoma de Melilla y cogió por sorpresa a los conductores que circulaban en ese momento afortunadamente sin víctimas. Los bomberos tuvieron que intervenir en una treintena de ocasiones sobre todo para sacar a conductores atrapados. Hoy continúa lloviendo en la zona afectada también por fuertes rachas de viento.

El archipiélago canario está en alerta amarilla por vientos de hasta 70 km por hora sobre todo en las islas con mayor relieve como Tenerife, a partir de los 1000 metros de altura. Se vigilan las áreas de mayor riesgo de incendio y se han prohibido las actividades deportivas.