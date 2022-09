Ricardo Bravo cuenta su dramática experiencia con la okupación: "Narcopisos, disparos...víctima durante 8 años"

En cuatro años la okupación en España se ha disparado un 41%. Son datos de la Administración del Estado que se suman a otra cifra: 17.274 okupaciones en 2021, según el balance oficial del Ministerio del Interior.

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, conoce muy de cerca esta problemática porque la ha sufrido durante ocho años. "He sido víctima de la okupación durante 8 años. He vivido en un edificio que estaba totalmente okupado por una mafia y yo era el único inquilino legal. He vivido 26 reocupaciones y bastantes conductas delictivas: narcopisos, peleas, disparos, amenazas, coacciones...", ha relatado.

Una etapa complicada en la que según ha confirmado no recibió ninguna ayuda: "La situación era bastante dramática porque yo solo buscaba ayuda en cualquier administración o entidad y nadie me podía ofrecer una mano para poder tomar alguna acción contra ellos".

Víctima de la okupación durante 8 años

Tras su experiencia, el portavoz de la plataforma ha asegurado que la okupación es un problema "político e ideológico". "Creemos que somos dos grupos desfavorecidos por la situación que vivimos hoy en día y cada uno requiere de una solución. Hay una parte de la sociedad que está intentando enfrentar a unos con otros y está intentando hacer desaparecer a las víctimas ante un debate de si somos un bulo o si hay una alarma. La okupación existe y habrá que ver cuál es el origen para atajarlo, pero también habrá que ver las consecuencias. Cuando se recupera una casa nadie habla de las consecuencias de esa familia que ha podido estar dos o tres años de juicio, gastos de 12 o 15.000 euros, una deuda contraída, etc.… y nadie se hace cargo", ha lamentado.

En este sentido ha afirmado que los que sufren la okupación están "doblemente criminalizados". "¿Por qué una familia inocente encima es considerada por la opinión pública como el verdugo? Hay veces que se nos criminaliza, cuando somos verdaderos inocentes que estamos doblemente criminalizados por el delito y por la sociedad".

"La realidad dista mucho de la legislación"

Bravo ha reconocido que "a nivel político, el Gobierno actual no nos está dando una solución", por lo que ha exigido medidas urgentes para acabar con el problema. "La realidad social dista mucho de lo que viene escrito en la legislación. Nos preocupa que haya una ley que apoye a los vulnerables pero que tenga muchos flecos por los que se puedan colar muchísimos falsos vulnerables, en detrimento de familias víctimas de la okupación", ha matizado.