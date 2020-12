La carta viral de una niña al alcalde de Murcia para que los Reyes Magos puedan llegar a las casas

"A mi alcalde: Hola, perdone pero tengo una pregunta. Estamos en una pandemia y dicen que puede que nos confinen. Pero no pueden confinar a los Reyes Magos. ¿Cómo traerían los regalos? Por favor, déjelos salir". Esta es la carta que Isabel, una niña murciana, envió al alcalde de la región, José Ballesta.

En la misiva la pequeña mostraba su preocupación por si Sus Majestades los Reyes Magos no podían llegar a las viviendas del resto de niños, que como ella los están esperando, debido a la pandemia del coronavirus.

Una pregunta inocente que hizo meditar al primer edil. "La carta que me envió la pequeña Isabel me hizo reflexionar sobre cómo íbamos a solucionar este problema". La solución ha llegado este martes. "He firmado el primer salvoconducto que permite a los Reyes Magos atravesar todas las fronteras para llegar a Murcia y dejar sus regalos en las casas de los niños murcianos".

Soluciones para Navidad

El brote pandémico ha obligado al mundo a adaptarse a la nueva situación. Los Reyes Magos no serán la excepción. Como medida para garantizar la seguridad y evitar la transmisión de positivos, se han suspendido las cabalgatas reales. Sin embargo el ingenio se ha disparado y en muchas zonas han sabido reinventarse.

Es el caso de El Ejido, en Almería. En este municipio no quieren renunciar a los Reyes Magos y por ello este 2020 han reemplazado la cabalgata por videollamadas con Gaspar, Melchor y Baltasar. Una fórmula mágica para evitar que los 14.000 pequeños de este pueblo andaluz se queden sin su regalo.

A finales de noviembre, el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, confirmó que llevaría al Consejo Europeo una propuesta de declaración para que las restricciones de movilidad por la covid-19 no afectaran a los desplazamientos de Papá Noel o los Reyes Magos.

Pero el desfile no va a ser lo único que se reinvente este año. Las cenas de empresa también adoptarán un nuevo formato. En algunos casos, si los trabajadores no pueden ir al restaurante, el restaurante se encarga de desplazarse hasta la vivienda de los empleados con el objetivo de que reciba, por sorpresa, una caja con una cena preparada. Junto con la cena, los trabajadores recibirán también un código mediante el que podrán unirse de forma virtual a la reunión.

Otra opción es el denominado 'lunchbox'. En esta ocasión las empresas canjean cupones de descuentos para sustituir la comida de Navidad y que los empleados puedan consumir en los restaurantes locales de forma individual.