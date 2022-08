Un restaurante en Barcelona ofrece camas para que sus clientes duerman la siesta

Un nuevo restaurante en el centro de Barcelona ha hecho que muchas personas se acerquen a él. Se trata de un negocio totalmente innovador, el cual dispone de habitáculos totalmente acondicionados para poder descansar. "Nos preguntan: '¿enserio podemos dormir aquí?", dice una de las trabajadoras del local.

Al final del establecimiento hay dos cubículos que disponen de las comodidades básicas que garantizan poder desconectar de la rutina durante, al menos, una hora. "Tenemos dos compartimentos abajo, pero si se quieren poner dos personas, se puede", explica otro trabajador. Un espacio pensado para disfrutarlo en pareja o de forma individual, ya que no deja indiferente a nadie. Muchos de los clientes no se irán con las ganas de probarlo: "Lo probaremos a ver qué tal", dice uno, mientras quienes confiesan que fueron por la novedad de descansar en un establecimiento: "Claro, por eso he venido".

Lo más importante es que el precio está incluido en lo que se consume: "La gente puede venir aquí, consume un 'roll' y puede tener una hora de descanso". Una idea de negocio que se implanta en España por primera vez y que su originalidad impacta en los clientes. "Hombre, para los niños es espectacular", comenta uno de los clientes.

A pesar de la posibilidad de descanso que se ofrece, la comida no queda en segundo plano. Su especialidad son los bocadillos 'the lobster roll', una comida estadounidense especializada en los bocatas de bogavantes o mariscos. Algo nuevo también para quien no lo había probado hasta ahora.

Comida y siesta. El combo perfecto donde se prioriza el bienestar de los clientes.