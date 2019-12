La respuesta de un camarero a un cliente que le criticó por llevar una pulsera con una bandera de España

Los restaurantes españoles están cada vez más pendientes de lo que se habla de ellos en las redes sociales. Es habitual que los comensales escriban reseñas después de visitar establecimientos y el restaurante conteste.

En esta ocasión la respuesta ha dado mucho de si. Según informa 'La Nueva España', un cliente que visitó un restaurante escribió una surrealista reseña.

"He comido menú de semana (18) euros que se justifican sobradamente. Dos primeros y dos segundos a cuál más rico en cantidades correctas y muy amablemente servidos. Dos peros que no le quitan el excelente. Uno: que hay cosas que las sirven en pizarra en lugar de plato y otra la bandera de España de un camarero. No es que sea pecado, pero queramos o no, hoy por hoy, esta bandera se asocia a una determinada ideología política, no me parece necesario que se muestre, yo lo veo así", escribió.

El camarero del restaurante contestó al cliente en una entrevista para 'Nueva España' y la respuesta no deja a nadie indiferente: "Yo soy apolítico, pero sí, español, y la pulsera era la que pedía la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil, y no de ningún partido político".