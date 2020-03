Unos cien turistas concentrados en un hotel de Benidorm después de anunciar el estado de alarma

Hay quien insiste en tomarse estos días como si estuviera de vacaciones, para disfrutar del buen tiempo de este fin de semana, ir a la playa y tomarse una cerveza con los amigos en el chiringuito o en la terraza. La imagen que vemos en Benidorm no deja de sorprender.

La mayoría son extranjeros que vienen a la costa española a disfrutar del fin de semana. Turistas, en su mayoría británicos, que no parecen especialmente preocupados por la expansión del virus. Como no se han cerrado los establecimientos, han hecho uso de ellos en masa. Y eso lo hacen mientras millones de españoles hacen el esfuerzo de cumplir con su obligación de permanecer recluidos en sus casas para no contagiarse y para no contagiar a los demás.

El decreto de estado de alarma tiene solo un precedente en democracia, durante la crisis de los controladores aéreos, en 2010. En España hay 5.147 contagiados y 120 muertos en toda España, según el último dato oficial.