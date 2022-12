A reseñas dolientes, respuestas hirientes: "El problema no lo tenemos nosotros. Cambia de familia"

Internet se ha convertido en toda una realidad paralela. En algunas ocasiones decimos las cosas a la cara, pero en otras... para eso está Internet. Algunas de las situaciones más comunes que encontramos navegando por la red son las reseñas que muchos clientes dejan a los sitios en los que han estado. Este caso es el del cliente de un restaurante que no quedó contento ni con la relación calidad-precio, ni con las vistas y el encanto del lugar.

Tal y como relata la cuenta de Twitter @soycamarero, esta anécdota es "la crueldad hecha reseña". Un cliente ha dejado clara su posición en Internet acerca del restaurante que ha visitado: "Nos ha sorprendido la puntuación con la realidad, muy sobrevalorado". Tras un plano general de su experiencia, el cliente continúa su reseña entrando en detalles: "Relación calidad/precio descompensada: comida normal, ningún camarero profesional, sin vistas ni encanto alguno...", señala el cliente.

Con esas palabras llega el momento cúlmen: la respuesta del propietario, quien hace referencia a la compañía del cliente, a quien le achaca la culpa de que este no estuviera a gusto "con las vistas". "Si te sientas en una mesa con familiares y no tienes vistas ni encantom el problema no lo tenemos nosostros", contesta con contundencia el propietario. A lo que como colofón añade: "Cambia de familia". Y es que a veces, cuando el cliente te garantiza que "no volverá", puede ser bueno desahogarse contestándole a sus críticas. Eso sí, todo dentro de unos límites.

La viralidad en redes sociales

Independientemente de cómo sucedieran los hechos y de cuál sea tu posición al respecto, lo que sí es una realidad es lo viral que se ha hecho esta reseña en Twitter. La publicación de @soycamarero ya acumula más de 700 'me gusta' y numerosas reacciones al respecto. Incluso algunos de los comentarios de otros usuarios ironizan sobre el asunto: "Se nota que se toman bien las críticas", opinan entre risas.