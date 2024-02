Rescate 'in extremis' del incendio en Valencia: un bombero se quita su casco entre las llamas y salva a un vecino

Más información Cómo saber el material de la fachada de tu edificio tras el incendio de Campanar

Son unas imágenes que no se han visto hasta el momento del incendio de Valencia. Un rescate 'in extremis' en el que los bomberos no dudan en acceder al balcón del edificio, una vez enfriado. Tras colocarle el arnés para que pudiera salir de la ratonera en la que se convirtió el bloque que ha quedado completamente calcinado, uno de los bomberos no titubea y le coloca su casco, quedándose él al descubierto mientras que el fuego avanza hacia ellos y el humo complica la situación.

Una vez equipado para la bajada, este vecino del edificio de Campanar consigue ponerse a salvo saltando a la colchoneta que los bomberos habían habilitado en la base del bloque.

Este hombre pidió ayuda por teléfono previamente para abandonar el edificio y esperó pacientemente a ser atendido. Se encontraba en los pisos más bajos, hecho que pudo facilitar el acceso de los bomberos. Y es que, en su rescate no se utilizó el camión con la autoescala que posibilitó el de otros vecinos, como el de Sara y Ammar. Este es el tercer rescate que se ha visto que llevaron a cabo los bomberos en mitad de las llamas.

Pidió ayuda por teléfono

El hombre que se ve en las imágenes había pedido ayuda a través de una llamada. Se encuentra en el balcón más bajo del edificio calcinado que ese momento pasaba por el peor momento del incendio, rodeado de fuego y humo. Cuando los bomberos consiguen llegar hasta él, actuaron con la mayor precaución posible. Finalmente lo consiguen, salen los tres sanos y salvos en unas emocionantes imágenes que quedarán para el recuerdo de uno de los días más complicados de la historia de Valencia.

Tras llegar al suelo, otros bomberos le atendieron muy rápido. Afortunadamente, pudieron comprobar que el hombre se encontraba bien. El rescate termina con total éxito cuando los dos bomberos consiguen salir del balcón y descender del edificio.

Diez muertos

Este terrible incendio ha arrebatado la vida a 10 personas. A pesar de que muchos de los vecinos del edificio pudieron salir tras el aviso de Julián, el conserje del bloque que fue piso por piso avisando del fuego, hay quienes se vieron acorralados por las llamadas, ya que el fuego se propagó muy rápido.

Julián ha explicado este sábado tras el minuto de silencio que se ha celebrado frente al Ayuntamiento de Valencia que vive momentos muy complicados puesto que "éramos una familia". Ha admitido que "no duerme bien" desde el trágico jueves que cambió la vida de tantas familias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com