Rescatan vivo a un perro atrapado en un conducto de ventilación durante tres días en Málaga

Un perro ha sido rescatado vivo por los bomberos de un conducto de ventilación. El animal quedó atrapado tras caer ahí tres días antes, a través de un agujero en la azotea de un edificio en Vélez-Málaga, en Málaga.

Varios efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga lo han localizado tras practicar una oquedad en la pared de la cocina de una vivienda del inmueble y lo han sacado sin daños del reducido espacio donde se encontraba.

Los aullidos del aNimal pidiendo ayuda fueron escuchados por los vecinos del inmueble, que alertaron a los bomberos.

Así lo ha mostrado el propio cuerpo de salvamento en un vídeo donde se ve el procedimiento. "Rescatado con éxito un perro atrapado gracias a la intervención de los compañeros de Vélez-Málaga", ha informado el CPB de Málaga en X, antes Twitter.

Al parecer, el cachorro se precipitó y los vecinos, al oír sus aullidos, avisaron sobre las 18:20 horas a los bomberos, que se han desplazado hasta la vivienda. Allí lo rescataron del conducto de ventilación del primer piso.

Los bomberos han practicado el orificio en la pared con cuidado para evitar que la caída de cascotes dañara al animal, al que han proporcionado agua una vez que lo habían rescatado.

¿Qué animales se pueden tener en casa con la Ley de Bienestar Animal?

En la pasada legislatura se aprobó la Ley de Bienestar Animal 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La nueva normativa asegura velar por la seguridad de las mascotas e introduce varios cambios. Entre ellos, qué animales se pueden tener en casa. Según la normativa, los animales deben cumplir una serie de condiciones:

Ser perros, gatos o hurones o pertenecer a especies que tengan la consideración de animales domésticos según la Ley de Sanidad Animal.

o pertenecer a especies que tengan la consideración de animales domésticos según la Ley de Sanidad Animal. No estar incluidos en el catálogo de especies exóticas invasoras .

. Tener unas necesidades ecológicas, etológicas y fisiológicas compatibles con la vida en el entorno humano .

. Estar inscritos en el listado positivo de animales de compañía.

Los animales que no se pueden tener en casa desde 2023 son aquellos salvajes o exóticos que no están adaptados a la convivencia con las personas y que puedan suponer un riesgo para la salud pública. También aquellos que hayan sido sometidos a mutilaciones o modificaciones permanentes que alteren su apariencia y los que no estén identificados mediante microchip o tatuaje.

