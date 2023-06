Rescatan a 34 perros que vivían hacinados en un piso de Granada junto a una mujer con 'Síndrome de Noé'

La Policía Local de Granada rescató la mañana del lunes a una treintena de perros de una vivienda del barrio granadino del Zaidín. El momento de la intervención se puede ver en un vídeo que publica la Policía en su cuenta de Twitter en el que se observa a decenas de perros en el interior de la casa.

La Policía Local ha relatado a Antena 3 Noticias que los vecinos denunciaron a la dueña ya en 2017 por alterar la convivencia vecinal debido a los ruidos y olores que procedían de la quinta planta. En numerosas ocasiones los agentes acudieron al inmueble, pero la mujer, de mediana edad, se negaba a abrirles la puerta. "Ha sido necesaria una orden judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Granada para poder entrar", asegura el responsable en redes de la Policía granadina.

"Los perros nunca habían salido a la calle"

La intervención ha sido llevada a cabo por la Unidad de Medio Ambiente. A la vivienda acudió un cerrajero, pero en esta ocasión la propietaria no puso resistencia y permitió la entrada y el posterior traslado de los animales, en concreto 33 perros, a las dependencias del Servicio de Protección Animal.

La mujer se ha quedado uno de los perros, el único que tenía microchip y que acreditaba que era de ella. El resto, que han ido naciendo durante años, no se encontraban en mal estado a pesar de que no habían salido a la calle. De hecho, algunos estaban 'gorditos' a causa de la alimentación y de no practicar ejercicio. El veterinario, que también acudió al piso, comprobó que uno de los perros tenía una infección en el pómulo y otros, varias mordeduras.

Síndrome de Noé

La Policía ha informado que la mujer no solo acumulaba más de una treintena de animales, lo que se conoce como Síndrome de Noé, sino que también tiene problemas para relacionarse. De la casa no salía, "vivía sola y los perros eran como sus hijos". A pesar de que los animales hacían sus necesidades en la casa, la vivienda no estaba muy sucia. Quienes han celebrado la noticia han sido los vecinos de esta mujer, que ya no tendrán que escuchar a más de treinta perros ladrar.

Una vez se inspeccione a todos los animales y se les ponga sus correspondientes vacunas podrán ser adoptados. Distintas asociaciones de animales de la provincia están colaborando para que estos animales vivan en unas condiciones más adecuadas.