Rescatado un hombre de Ciudad Real flotando desnudo en la costa de Gipuzkoa

Tan inesperado para uno como afortunado para otro fue el encontronazo entre Eneko Etxegoien, patrón del 'Mater Bi', y un hombre que flotaba con su pequeña tabla de orilla en plena mar. La sorpresa se la llevaron Etxeogien y su tripulación cuando alrededor de la medianoche escucharon un grito proveniente de la oscuridad de las aguas y más aún cuando descubrieron de que se trataba de un hombre de Ciudad Real desnudo en la costa de Getaria.

Como cualquier otra noche, el pasado viernes 7 de junio, el atunero 'Mater Bi' y su tripulación se preparaban para comenzar la pesca de bajura en el Cantábrico, cerca de Getaria. Se habían cumplido las 12 de la noche cuando de pronto escucharon un fuerte grito de auxilio, la voz de un varón que buscaba a la desesperada alguien o algo que le hiciese salir del agua. Eneko Etxegoien, patrón del barco, ordenó de inmediato a su tripulación, unas 15 personas, que encendiesen las luces del atunero para tratar de encontrar a ese hombre cuanto antes. Con la iluminación de los focos, pudieron ver a tan solo unos metros del barco a un hombre que flotaba sin ropa agarrado a una tabla de 'skimboard', como las que se utilizan para surfear en la orilla.

"En los años que llevo como arrantzale no he visto nada igual, nunca habíamos participado en un rescate en el mar y mucho menos en uno como este", explicaba Etxegoien a El Diario Vasco. A través de una cuerda, ayudaron a ese hombre a subir a bordo. Pese al frío de la noche y la ausencia de prendas, el varón de unos 50 años de edad, no presentaba síntomas de hipotérmia, de hecho no quiso recibir atención sanitaria.

La explicación del hombre

Al tiempo que recuperaba fuerzas con una taza de café caliente y una manta que los tripulantes le facilitaron, el hombre rescatado, con residencia en Ciudad Real, les explicaba que su intención era acercarse hasta el Ratón de Getaria, parque natural de la localidad situado junto a la costa, pero que la corriente le arrastró en su intento.

Una vez entrado en calor, el surrealista rescate terminó con el atunero acercándole hasta la playa de Gaztetape, donde el auxiliado tenía aparcada su caravana y este se marchó como si nada hubiera sucedido.

