Renfe estudia retirar los abonos gratuitos a los usuarios que reserven plaza y no viajen

Usuarios de Renfe continúan denunciando que no es posible comprar billetes para algunos trenes con el abono gratuito porque en la aplicación aparece que están completos. El problema surge cuando de verdad consiguen subirse al tren y se encuentran con los vagones medio vacíos. Renfe está estudiando medidas para acabar con esta práctica y no descarta retirar los abonos a las personas que hagan trampas. Y es que es algo que no ocurre por primera vez, sino que pasa desde que salieron estos abonos.

Abonos gratuitos de Renfe

Desde el pasado 1 de septiembre, aquellos que viajan de manera habitual en los trenes de Cercanías o Media Distancia, pueden hacerlo de manera gratuita, aunque deben cumplir ciertos requisitos entre los que se encuentran viajar un mínimo de 16 veces hasta diciembre.

En el caso del servicio de Media Distancia resulta imprescindible reservar plaza mediante la aplicación o la web de la compañía. Es en este paso donde llega el problema por el que muchos usuarios están hartos porque, al ser gratis, muchos pasajeros confirman su asiento, pero si luego no les viene bien no se presentan. De esta manera, muchos trenes van prácticamente vacíos y los usuarios que realmente sí que los necesitan no pueden acceder a ellos. Es por esto por lo que Renfe ya estudia soluciones que podrían pasar por retirar los abonos a las personas que actúen de esta manera.

Renfe ya puso un límite de reservas

Ante esta problemática, Renfe ya puso un límite con el que solo se pueden hacer 4 reservas al día. Aún así, como se puede apreciar en las imágenes, los trenes continúan saliendo prácticamente vacíos, de ahí que se estén pensando medidas más estrictas, como podría ser la de retirar los abonos a ciertos usuarios.