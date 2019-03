Regresan a España los turistas que sobrevivieron al naufragio en Indonesia

EXIGEN QUE SE SIGA BUSCANDO A LOS DESAPARECIDOS

Ya están en casa los dos turistas españoles que sobrevivieron al naufragio de su barco en Indonesia. Rodeados de familia y amigos han contado el calvario que vivieron durante más de 20 horas. También han tenido palabras para los otros 2 españoles que viajaban con ellos. Aseguran que la pesadilla no acabará hasta que no les encuentren con vida. De momento, las tareas de rescate no han tenido éxito.