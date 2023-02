Desde las redes sociales al mundo contra el Bullying y la homofobia

Lo encontramos en Instagram y en Tik Tok bajo el pseudónimo de @daniel_azules. Tiene 31 años, un pasado muy duro a causa del acoso que ha sufrido en diferentes ámbitos, y ahora muchas ganas de ayudar. Cada tarde invita a su comunidad de seguidores a unirse a un directo en el que se cuentan problemas y se buscan soluciones para ellos.

Su público no es solo español, se extiende al mundo hispano parlante, y sus problemas no son únicos. Desde pequeño sufrió acoso por tener algún kilo de más, le discriminaron por su condición sexual y le agredieron. “En el colegio me metían balonazos, me encerraban en los baños y me retorcían los pezones… Un día en la calle me llamaron “maricón” y sin mediar palabra me dieron una paliza", lamenta Daniel.

La dureza de su infancia y adolescencia le ha llevado a ser el apoyo de quienes están pasando ahora por lo mismo que él. "Muchas veces hay quien es cómplice sin saberlo, por callar cuando sabe de discriminaciones", explica. Y es, precisamente, lo que intenta evitar. Haciendo públicos los problemas, no solo se libera la losa que pesa sobre la víctima, sino que ayuda también a que quienes asisten impasibles a las injusticias, reaccionen.

Además, siempre intenta que cada uno de esos directos en los que se cuentan tantas cosas terribles, terminen con una sonrisa, con un buen consejo y “energía positiva”. Daniel desde Ferrol intenta llegar al mundo entero para evitar que otros sufran lo mismo que él.