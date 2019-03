El redcord y el ABE, divertidas alternativas para ponerse en forma

Se acabó correr en la cinta y hacer bicicleta estática. Ahora, los gimnasios ofrecen alternativas más amenas para que hacer deporte ya no sea un suplicio para los perezosos.



Es el caso del redcord, donde la clave es el equilibrio. Sujetado por cuerdas, se trabaja con el peso de su propio cuerpo suspendido en el aire. Surgio en Noruega hace 20 años y no hace falta tener una gran condición física para practicarlo, existen distintos niveles y gran variedad de ejercicios. "La persona se encuentra mejor día a día y tiene más estabilidad", dice un entrenador.



El ABE es otra forma divertida de perder calorías de forma rápida. Se practica sobre una plataforma, lo que hace que la percepción del esfuerzo sea menor. Se creó con una rueda de tractor y una placa de madera y es ideal para las personas a las que no les atrae el gimnasio y quieren incluir una actividad deportiva en su vida.



Y para los que quieren una actividad intensa, nada mejor que los discos. Deslizándose con ellos por el suelo en 15 minutos se logra el mismo resultado que en una clase convencional de fitness. Como la base es inestable, se trabaja el cuerpo de manera funcional.