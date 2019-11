Recrean el momento en el que Diana Quer y 'El Chicle' se encontraron, según el recorrido de sus móviles

En la séptima sesión del juicio por el crimen de Diana Quer se ha podido ver una recreación en un mapa del recorrido que la joven hizo la noche que desapareció.

Los cuatro agentes que participaron en la reconstrucción del geoposicionamiento explicaron que el mapa se ha elaborado en base a lo recogido por las antenas que captaban la señal en ese momento. Este vídeo, que se ha reproducido lentamente en sala, muestra que la actividad del móvil es constante. Manda 125 mensajes desde que salió de la fiesta y respondía casi cada minuto.

"La trayectoria de la cobertura de ambos coincide, de manera indubitada"

Sin embargo, hay un minuto, desde las 2:39:38 hasta las 2:40:20 en que no contesta mensajes."Según las interacciones de las antenas, la cobertura y las redes wifi, junto con las celdas que utiliza el teléfono, dice irrefutablemente que Diana fue por el paseo marítimo. No ha podido ir por otro lugar". Esto choca con la visión de 'El Chicle' que aseguró que abordó a Diana en la rúa Venecia, donde estaban los feriantes. "De manera indubitada, está en esa zona, y no puede estar en otra", aseguran los agentes.

A las 2:42:55 se envía el último Whatsapp desde el móvil de Diana Quer: "Me ha dicho: Morena ven aquí". En el vídeo se muestra como se solapan las conexiones de los móviles de Diana Quer y de 'El Chicle': "La trayectoria de la cobertura de ambos coincide, de manera indubitada. A las 3:05 en la salida de la autovía, por lo que se determina que sigue por la zona.