Una rave en Guadix (Granada) lleva tres días de fiesta y junta a 300 personas

Desde la noche del sábado permanece activa una rave en Guadix, Granada, en la que participan unas 300 personas. La concentración, que se celebra en una zona conocida como la rambla de Baza, se ha ido gestando en redes sociales.

La Guardia Civil, en el momento que tuvo constancia de la fiesta, ha realizado controles de vehículos, de alcohol y drogas y se han identificado a los asistentes. Por ahora no se ha producido ningún incidente y no se ha tramitado denuncia alguna por parte de los vecinos.

Un centenar de caravanas han aparcado en el paraje, que es propiedad privada. Los organizadores no han pedido ni recibido permiso alguno para su instalación. No se prevé desalojo por el momento. La música suena con potencia, pero apenas llega al núcleo de población más cercano.

"Barremos y recogemos todo, no molestamos a nadie"

En el programa Espejo Público de Antena 3, que ha hecho conexión en directo desde la propia rave, podía verse un gran número de vehículos, tiendas de acampada y muchas bolsas de basura llenas que estaban apiladas.

Arlequín, como se hace llamar uno de los participantes que ha sido entrevistado, asegura que la limpieza del lugar la hacen al momento: "Barremos y recogemos todo, no molestamos a nadie", y añade sobre la seguridad y legalidad del evento: "No sé si es legal o no, nosotros montamos equipo de sonido y la gente se apunta". Los colaboradores del programa le recuerdan que sin permiso legal no puede existir seguridad.

¿Fin de la fiesta?

Según los organizadores, después de tres días de fiesta, esta llega a su fin. Se prevé que sea este mismo martes cuando todo quede desalojado. El propio Arlequín lo ha confirmado en directo: "Ya estamos recogiendo todo para marcharnos". El entrevistado confirma que entre el público se encuentran "familias enteras, incluido niños".

Este evento se produce diez meses después de la rave de La Peza. Entonces, unas 5.000 personas celebraban el fin de año y la llegada de 2023 durante seis días.