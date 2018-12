Rabia e indignación entre los vecinos de El Campillo tras el crimen de Laura Luelmo

Bernardo Montoya, autor confeso de la muerte de la joven zamorana Laura Luelmo, permanece en la mañana en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, en calidad de detenido, y, en principio, no está previsto que sea trasladado a ningún lugar en la jornada de este jueves. Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, que ha indicado además que la fecha límite de puesta a disposición judicial de esta persona es mañana a las 13:00 horas.

Montoya ya fue trasladado al mediodía del miércoles desde la Comandancia de Huelva hasta su casa en la localidad campillera, donde fue duramente increpado por los vecinos.

El hombre que se avalanzó sobre el vehículo que transportaba a Bernardo cuenta que "la imagen que veía era su cara, mirándome a mi y yo no he sentido miedo alguno, lo que he sentido es impotencia de no poder entrar en el coche".

Él fue el primero en lanzarse sobre el vehículo y en saltarse los dos cordones policiales. Una carrera en la que le siguió todo un pueblo.

La ira se desató cuando vieron al presunto asesino a lo lejos, al que lanzaron piedras y le esperaron con rabia. Rabia e impotencia que aumenta al conocer que el presunto asesino también la habría violado.