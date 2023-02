La queja de una madre al colegio de su hija por el disfraz de este año: "Atenta contra sus principios morales y éticos"

Todos los padres con hijos en edad escolar han recibido o están a punto de recibir las indicaciones para realizar el disfraz de este año. ¡Ayy, el carnaval! este día que para los niños es motivo de celebración puede terminar por convertirse en una pesadilla para los padres y si no, atentos a la queja que se está viralizando en TikTok de esta madre.

De alienígenas, de momias, de refrescos etc. etc. cualquier cosa imaginable sirve en carnaval. La 'goma eva' y las pistolas termoselladoras están de moda en esta época del año y es que quien más quien menos ha de convertirse en un experto de las manualidades para que su hijo no desentone en el desfile del cole. ¿Pero qué pasa cuando el disfraz que los profesores deciden va en contra de los principios morales de los padres?

@veganaynormal es la mamá que a través de las redes sociales critica que a su hija la mandan ir de pescadora, "Ahí, de pescadores" reprocha en su vídeo esta usuaria que explica que ya comunicó a la tutora que su hija no va a disfrazarse de eso porque "atenta contra sus principios morales y éticos". La respuesta de la profesora ha sido un no rotundo. Dice "que tiene que ir y tenemos un problema si no va porque claro, todas tenemos principios morales y éticos pero hay una normativa en la clase. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE como no puede discriminar a nadie por, precisamente sus creencias religiosas, morales o éticas. Y otra vez a liarla en el cole, y estoy harta".

Las reacciones para este vídeo han sido como en botica para todos los gustos. La publicación acumula más de 12.000 'likes' y más de 6.000 comentarios de los cuales la mayoría se toman con humor e ironía la queja de esta madre.

"Con 8 años tiene principios morales y éticos. yo con 8 años era 'Superman' un día y otro futbolista" responde un usuario, otro dice: "Te entiendo, a mi hijo en Navidad, le obligaron a ir de pastor, y el pastor cria ovejas, y las ovejas comen yerba, y soy carnívoro compulsivo" o "mi hijo va de nube lloviendo con 9 años y no nos han preguntado a nadie , a mí la lluvia me provoca tristeza , tú qué crees que tendría que hacer?"

La repercusión ha sido tal que @veganaynormal ha publicado un segundo vídeo reprochando que "cuando tienes una vida mediocre, llena de frustraciones, carencias, inseguridades y miedos lo que haces es soltar tu bilis detrás de una pantalla. Podéis ir a ver todos los comentarios de mierda que me han dejado en mi último vídeo por aquí por defender los derechos de mi hija. Pero luego toda esa gente, curiosamente, la tienes cara a cara y no son capaces de decirte ni 'mu'".