¿En qué superficies sobrevive más tiempo el coronavirus?

Los científicos tratan desentrañar contrarreloj los misterios del COVID-19, una de las grandes incógnitas es su capacidad para infectar sobre las superficies que tocamos cada día. En España empresas privadas y públicas de limpieza se esfuerzan por mantener la higiene necesaria para vencer al coronavirus. También la UME desinfecta las calles y los ciudadanos particulares van entendiendo la importancia de ser cuidadosos con los objetos cotidianos.

¿Cuánto dura el COVID-19 en el plástico, el metal o la ropa?

El riesgo cero no existe pero los científicos tratan de entender este nuevo coronavirus para vencerlo. Un informe publicado por el "New England Journal of Medicine" asegura que el SARS-CoV-2 puede sobrevivir hasta tres días en superficies de plástico y acero inoxidable, y hasta 24 horas en cartón. Sin embargo en superficies de cobre el virus apenas dura cuatro horas.

Según las pruebas hechas en laboratorio, suspendido en el aire, el patógeno tiene una vida media de tres horas tras haber sido expulsado en forma pequeñas gotitas como ocurre en la vida real cuando las personas nos relacionamos, hablamos, tosemos o estornudamos. En la ropa creen que es poco probable que sobreviva con capacidad de contagiar.

¿Hay que tomar medidas de limpieza excepcional con los zapatos?

Además aseguran que no hay que tomar medidas excepcionales con los zapatos porque es muy poco probable que queden virus en las suelas.Sin embargo sí aconsejan dejarlos a la entrada de casa y pasar una bayeta húmeda con una dilución de lejía doméstica. A lo hora de cocinar las temperaturas superiores a 60 grados inactivan el coronavirus.

Los resultados han sido hallados en condiciones de laboratorio, por lo que los expertos creen que puede haber variaciones en el mundo real. Lo más eficaz, y en ello coinciden todos los investigadores, es lavarse bien las manos.