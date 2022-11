¿Qué son las 'turborrotondas'?

Salamanca estrena una nueva 'turborrotonda'. La avenida Ignacio Ellacuría acoge la primera glorieta con restricción de movilidad. Tras una semana, los conductores no lo tienen claro todavía como circular por estas rotondas pese a las numerosas indicaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta palabra es desconocida para muchas personas y conductores, un concepto nuevo que deben saber a la hora de coger el volante.

Una 'turborrotonda o turboglorieta' es un tipo de rotonda modificada para que los carriles de entrada delimiten previamente las posibles salidas. Busca mejorar la fluidez del tráfico y disminuir la posibilidad de accidente. Es una rotonda partida en la que hay carriles centrales que atraviesan la circunferencia de la glorieta. Aquellos vehículos que circulan dentro tienen prioridad a los que pretenden acceder.

Las 'turborrotondas' tienen un diseño especial diferente al de las glorietas convencionales que hace que cada carril encauce el tráfico hacia una salida distinta, de modo que no sea posible hacerla por completo por el carril exterior. Disponen de líneas continuas pintadas en la calzada que guían al conductor a través de un carril determinado hacia una salida concreta. Asimismo, carecen de carril exterior para evitar colisiones.

Tipos de 'turborrotondas'

Existen dos tipos de 'turborrotondas', las señalizadas y las no señalizadas. Las primeras presentan entre cuatro y seis carriles de entrada, los de salida no disponen de más de dos. En cambio, las no señalizadas disponen de entre dos y tres carriles por el ramal de entrada y permiten una mayor capacidad que las convencionales de un carril, aunque menos que las señalizadas.

Los vehículos, una vez en la 'turborrotonda', permanecen en sus carriles hasta que salen de la glorieta. Aquellos que van a la izquierda, comienzan en la parte más interior y circulan por casi toda la rotonda antes de salir. Y los que buscan girar a la derecha comienzan a circular en la parte más exterior. Conductores que pretendan ir recto, deben circular entre los que giran hacia la derecha y los que lo hacen a la izquierda.