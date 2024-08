¡Qué duro es volver a la rutina! Cada vez más personas padecen el 'síndrome post-vacacional'

Para muchos se acabó lo bueno. "¿Sufres lo que se conoce como síndrome post-vacacional?", le preguntamos a Dani, piloto, oriundo de León de vacaciones en Madrid. "Uy, sí, totalmente... sí... sí... la verdad es que el volver otra vez a la rutina es un poco duro después de disfrutar de los amigos, de la familia... volver al trabajo, la verdad es que volver, cuesta, cuesta", se sincera Dani.

Muchas personas añoran los días de libertad que suponen las vacaciones

"Lo sufrimos. Lo sufrimos los tres. Los sufrimos porque son unos días costosos", nos comenta el valenciano José Luis, señalando a sus dos hijos. "Ahora que usted vuelve a su país, a la rutina, a usted ¿le supone algún problema?", le preguntamos a Juan, que junto a su familia ya está de camino de regreso a Puerto Rico. "Mucho trabajo es lo que voy a tener cuando llegue para pagar todo esto que he gastado en Madrid... sí... sí...", afirma con una gran sonrisa.

Fini, de Madrid, ya ha vuelto de sus días de descanso. "Pues mal, muy mal... no es lo mismo estar sin hacer nada, que estar levantándote temprano...", dice añorando volver a irse de nuevo.

Oficialmente no es ninguna patología, pero este síndrome causa problemas físicos y psicológicos

La psicóloga Silvia Álava nos comenta en qué consiste este síndrome. "Es normal si te sientes un poco más triste, más apagado... o incluso en algunas ocasiones, enfadado. Todo esto podría tener un correlato a nivel fisiológico... pues por ejemplo, que puedes notar que el corazón corre más deprisa, una opresión en el pecho, unas molestias en el estómago... mucho cansancio... a veces se puede alterar el apetito... y además, a veces, nos puede costar más conciliar el sueño", explica. Como han podido leer hasta ahora, para mucha gente el regreso a la rutina tras el periodo de libertad y esparcimiento que suponen las vacaciones se puede poner cuesta arriba. Un proceso de adaptación que para muchas personas puede suponer problemas fisiológicos y también psicológicos. Aquí van algunos consejos para sobrellevarlo. "Quizá tienes la suerte de estar en un trabajo que te gusta... y buscar todos los aspectos positivos de tu trabajo te va a ser mucho más fácil... en ocasiones no tenemos tanta suerte, y no nos gusta tanto ese trabajo... entonces tenemos que ver que otro aspecto positivo puede tener... porque a lo mejor me ayuda a pagar las facturas, a pagar la hipoteca", nos detalla la psicóloga. Aunque siempre quedará el consuelo de que lleguen las próximas vacaciones.

Hay que esforzarse en intentar ver lo positivo de nuestra vida cotidiana para sobrellevar el regreso a la realidad.

