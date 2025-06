Por una infancia que no caiga en la red: familias y docentes se movilizan en 13 ciudades contra el abuso del móvil

"Esto no es una cruzada contra la tecnología, sino una defensa activa de la infancia", asegura Merche Outón, profesora de secundaria. "Como docentes, vemos cada día sus efectos: ansiedad, dificultades de concentración, cansancio crónico. Hay alumnos que no pueden mantener la atención más de cinco minutos. Es profundamente preocupante".

Este sábado, cientos de padres, madres, docentes y profesionales sanitarios se han movilizado en 13 ciudades españolas para exigir un uso más responsable de la tecnología durante la infancia y la adolescencia. La convocatoria, promovida por la plataforma ciudadana Movimiento OFF, incluyó concentraciones y mesas informativas simultáneas bajo un lema común: proteger el derecho de los menores a desconectarse del mundo digital.

Las acciones tuvieron lugar en ciudades como Madrid, Sevilla, Gijón, Zaragoza, Menorca, Palma de Mallorca, Valladolid, Vigo o Santiago de Compostela.

El Movimiento OFF cuenta con el respaldo de más de quince organizaciones del ámbito educativo, sanitario y científico, entre ellas la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, la plataforma Adolescencia Libre de Móviles y colectivos docentes como Apaga y VeÁMONOS.

Un objetivo común: detener el abuso digital

El objetivo principal de la movilización es frenar la normalización del uso excesivo de pantallas entre menores. Las bases del movimiento no son ideológicas, sino científicas. Numerosos estudios alertan de que muchos menores superan las cinco horas diarias de exposición digital, lo que se asocia a trastornos del sueño, bajo rendimiento escolar, ansiedad, pérdida de atención e incluso descenso del coeficiente intelectual.

Estas evidencias ya han llevado a países como Suecia a revertir su modelo de digitalización escolar en 2023, recuperando el uso del libro en papel y fomentando una enseñanza menos dependiente de las pantallas. En España, algunas comunidades autónomas también han comenzado a estudiar medidas similares de "desescalada digital".

Una escuela OFF: cinco medidas urgentes

La campaña "Por una escuela OFF", impulsada por esta plataforma, propone cinco líneas de actuación clave para reducir el impacto de las pantallas en los centros educativos. Entre ellas, destacan la restricción del uso de dispositivos a situaciones excepcionales, la protección de la privacidad del alumnado frente a plataformas educativas invasivas y la creación de entornos de aprendizaje que prioricen el desarrollo emocional, social y cognitivo.

Una respuesta ciudadana clara

La acogida en la calle ha sido muy positiva. "Estamos cansados de que nos digan que esto es inevitable", expresaba una madre en Santiago. "Nuestros hijos no nacieron con una pantalla en la mano. No queremos que la tecnología decida cómo deben vivir su infancia".

"Queremos abrir un debate colectivo y profundo. No se trata de rechazar el progreso, sino de entender que no todo lo digital suma. A veces, resta. El juego libre, la lectura en papel o una conversación pausada son esenciales para que nuestros alumnos crezcan con salud. Y eso no puede sustituirse por una pantalla", concluye la profesora Merche Outón.

