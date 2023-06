No pueden pagar la residencia de su madre porque unos inquiokupas les deben 12.000 euros de alquiler

Beatriz y sus hermanos alquilaron el chalet de su madre, una anciana de 95 años con un alto grado de dependencia. Lo hicieron para poder obtener ingresos con los que pagar su residencia de mayores. Sin embargo, hace siete meses que los inquilinos dejaron de pagar, aunque siguen viviendo en el inmueble. Ya les deben 12.000 euros.

La casa se encuentra en una urbanización de Villanueva de la Cañada, en Madrid. El chalet lo construyó el padre de Beatriz hace varias décadas "con mucho sacrificio", tal y como ella misma cuenta. Les hacía falta ese dinero para pagar la residencia de su madre, una mujer con un grado de dependencia máximo. Y la alquilaron a una familia con dos hijos.

Pero esta fuente de ingresos se convirtió en una pesadilla que ya dura siete meses. Los inquilinos dejaron de pagar las mensualidades y se convirtieron en inquiokupas. Hasta ahora, les deben unos 12.000 euros, un dinero que les hace falta a Beatriz y su familia porque cubre la residencia de su madre.

Otro caso más de inquiokupación: el inquilino no paga el alquiler, pero no abandona la vivienda, convirtiéndose de esa manera en un okupa. Una problema que parece que cada vez va a más y ante el que las víctimas que lo padecen se siente desprotegidas y critican que "el Gobierno no hace nada".

Un alto tren de vida

Beatriz ha presentado una denuncia en relación a la inquiokupación del chalé familiar. El próximo viernes tiene la vista del caso, aunque no sabe si la familia inquiokupa se presentará en el juzgado.

La mujer cuenta a Antena 3 Noticias que los okupas se han declarado vulnerables y han pedido abogado y procurador gratis. Una circunstancia que contrasta notablemente con el alto tren de vida que Beatriz asegura que lleva esta familia. Y es que tienen aparcados en la puerta del chalé varios vehículos de alta gama, entre ellos, una autocaravana.