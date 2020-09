Protestas frente a la Puerta del Sol de Madrid contra las medidas por el coronavirus aprobadas por Ayuso

El responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, colgó este viernes una foto animando a concentrarse este viernes para protestar contra las medidas anunciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para frenar el avance del coronavirus en la región. Sánchez Mato lamentó que “nos culpabilizan para no asumir que Ayuso y Aguado no han hecho nada para reforzar los servicios públicos en Madrid”.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "profundamente irresponsable" la concentración en la Puerta del Sol. "No digo que no pueda haber discrepancias, pero usar políticamente un eslogan que lo único a lo que conduce es a empeorar la situación pienso que no es el camino más corto ni más recto para acabar con la situación. Quien quiera hacer bandera de la situación que desgraciadamente atraviesa Madrid se está equivocando", ha lanzado en rueda de prensa posterior a Junta de Gobierno extraordinaria.

Un total de 27 asociaciones ciudadanas de Usera, Puente de Vallecas, Villaverde y Carabanchel, junto con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) firmaban ayer el Manifiesto por la Dignidad del Sur ante la segunda oleada del coronavirus, en el que rechazan los confinamientos selectivos y las "políticas clasistas y racistas que el gobierno de la Comunidad de Madrid está desarrollando".

Ya este viernes se ha anunciado que se restringirá desde este lunes la movilidad en 37 zonas básicas de salud, que se encuentran en seis distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal) y en otros siete municipios de la región (Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas). Queda restringida la entrada y la salida en estas zonas salvo para cuestiones básicas, como, entre otras, los desplazamientos al lugar de trabajo o a centros sanitarios, a una citación judicial, cuidado a personas dependientes o para ir al colegio.