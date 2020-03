Bronca en un pleno de Galapagar (Madrid) por las protestas de decenas de vecinos, aficionados a los toros

Vecinos del municipio de Galapagar (Madrid) acudieron a un pleno convocado en el ayuntamiento de dicho municipio para apoyar a los toros en las fiestas patronales, después de que en la última sesión se aprobase una moción para la celebración de una consulta popular sobre la financiación pública de los festejos.

En el pleno se escucharon "viva los toros", "toros sí", entre otras cosas, y también como una vecina acusaba al PSOE de haber incumplido una promesa: "Los del PSOE habéis incumplido vuestra promesa, una de vuestras promesas era no quitar los toros, sois unos sinvergüenzas". La mayoría de los vecinos acudieron con pancartas, en algunas se leía: "Queremos votar el sueldo de concejal" y en otras se veía reflejado un toro y un escrito que decía: "Toros sí".

En un principio el pleno comenzó sin sobresaltos, se trataron temas como los problemas de la piscina cubierta, la aprobación definitiva de los presupuestos... y cuando empezó el debate por la moción presentada por el Partido Popular en defensa de los festejos taurinos fue cuando empezaron los sobresaltos entre los vecinos.

Poco a poco los gritos a favor de los toros fueron aumentando y sobre todo cuando el concejal de Más Madrid, Álvaro Hernández, dijo a un vecino después de ser increpado: "No es una consulta sobre la tauromaquía sí o no, la cuestión es cómo queremos los galapagueños que sean las fiestas". Algunos presentes advirtieron de que podrían acabar desalojándolos si los ánimos no se calmaban. Cómo los gritos seguían, incluso tuvo que acudir la Policía y la Guardia Civil, que finalmente no tuvo que intervenir, pero acabaron desalojando la sala.

Antes de desalojar la sala, cuando llegó el turno de la portavoz de Podemos por Galapagar, Raquel Almendros, acusó al PP de no actuar de forma democrática. Además, añadió: "Los toros han dejado de ser rentables porque cada vez acude menos gente y hay más rechazo al maltrato animal que suponen". La portavoz de Podemos Galapagar escribía más tarde en su cuenta oficial de Twitter: "Esta tarde algunos taurinos han provocado el desalojo del pleno debido a los insultos, amenazas y gritos que no han proferido porque no quieren una consulta pública sobre la financiación de los toros. Lamentable la falta de cultura democrática".

Por su parte, desde Ciudadanos, Pilar García se preguntaba, "si tan taurino es Galapagar, ¿por qué tienen miedo a que el pueblo pueda votar?". Además, lamentó que por el comportamiento de algunas personas parecía que no se habían leído las normas de asistencia, puesto que como adelantábamos, el pleno tuvo que ser desalojado por algunos agentes de la Policía local.