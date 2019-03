Las protestas por el calor en aulas valencianas siguen en el día más caluroso

Las protestas de los alumnos de la Comunitat Valenciana por el calor que sufren en las aulas desde el comienzo del curso escolar, el pasado 3 de septiembre, han proseguidoeste jueves, en la jornada más calurosa de un mes de septiembre que en sus primeros diez días ha sido el más cálido desde 1950.



Los termómetros han dejado hoy en la Comunitat Valenciana registros que a las 14.30 horas alcanzaban los 36,5 grados en Valencia o los 36 en Alicante, en una jornada en que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por temperaturas altas en el litoral de Valencia y zonas bajas.



Según AEMET, durante los primeros diez días del mes -que no incluyen la calurosa jornada de hoy- las temperaturas han sido en general en la Comunitat Valenciana 2,5 grados superiores a la media climática.



Las mismas fuentes han señalado que es "normal algún día cálido en septiembre, sobre todo al principio" del mes, pero "tantos días consecutivos" es algo "excepcional".



Algunos alumnos han sacado su protesta por el calor a la calle, como los del Instituto San Vicente Ferrer y los del Luis Vives de Valencia, que han cortado el tráfico con una sentada al grito de "Vamos a clase, morimos de calor" o con pancartas como "Nos han cambiado las aulas por saunas".



Otros han optado por no entrar a clase, como en el IES Tavernes Blanques, del IES Hort de Feliu de Alginet o el IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot, en la provincia de Valencia, o el IES Mare Nostrum de Torrevieja y el Azud de Alfeitamí de Almoradí, en la de Alicante.



Los escolares han reivindicado que no quieren "dar clase en el infierno" y han invitado a la consellera de Educación, María José Català, a acudir a "disfrutar del calor".



Alumnos del IES Veles e Vents de Gandia (Valencia) han hecho una sentada en el patio para protestar por un calor que aseguran ha provocado casos de desmayos, vómitos y mareos.



El Ayuntamiento de Dénia (Alicante), gobernado por el PP en coalición con el Centre Unificat, ha recomendado a los padres que no lleven hoy a sus hijos a los colegios ante la previsión de temperaturas muy altas, y el alcalde de Xirivella (Valencia), Enrique Ortí (PP), ha remitido una carta a la Conselleria en la que pide medidas contra el calor en las aulas.



La consellera de Educación ha transmitido "un mensaje de normalidad", ya que, según ha afirmado, en la Comunitat Valenciana "se dan muchos días de calor" y no se pueden "suspender las clases cada vez que esto se produzca".



Ha explicado en un comunicado que, hasta la fecha, en la Comunitat Valenciana ha habido "temperaturas altas, pero no se ha declarado ninguna situación de emergencia", y ha recordado que las clases "solo se pueden suspender por parte de una administración educativa y se tienen que dar unas situaciones concretas".



El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha instado a acordar con la comunidad educativa un calendario que se ajuste a la climatología. El sindicato STEPV ha dado su apoyo a las concentraciones de protesta que se han convocado mañana ante la Conselleria de Educación.