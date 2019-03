Personas discapacitadas protestan en Madrid contra la invasión de los patinetes en las aceras

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado en Madrid la regulación estatal de los patinetes eléctricos porque aún hay muchos municipios sin ordenanzas que regulen estos elementos que invaden el espacio público y "expulsan" a los ciudadanos de las aceras.

La concentración, que ha reunido frente al Ayuntamiento de Madrid a unas 200 personas, según fuentes de la organización, ha coincidido con la desaparición momentánea de muchos de estos vehículos en la ciudad ya que el Consistorio que dirige Manuela Carmena había demandado a tres empresas que los retirasen antes del pasado viernes.

"Esta concentración no es contra la ordenanza, que quede claro, ni contra el Ayuntamiento de Madrid, ni contra su concejala. Muy al contrario, es por la situación inaceptable, una situación de expropiación del espacio público, de expulsión de la ciudadanía del espacio público y de las aceras", ha precisado a los medios el asesor jurídico de Cermi, Óscar Moral.

Con carteles de #NoAtropellesNuestrosDerechos y con silbatos frente al Consistorio, el Comité ha demandado una "regulación de ámbito estatal" porque "hay muchos municipios sin regulación", se ha lamentado Moral.

"Exigimos, en este caso, al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Tráfico, una regulación normativa de ámbito estatal que indique por dónde tienen que circular estos elementos y dónde tienen que estacionarse", ha precisado.

En cuanto a la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, Moral ha apostillado que cuando vuelvan los patinetes eléctricos espera que sea "en condiciones de seguridad" y con puntos donde estacionarlos como el caso de BiciMad.

El secretario general de Cermi Comunidad de Madrid, Luis Miguel López, ha apuntado que no solo reclaman que estos elementos "no vayan por las aceras", sino también que "no se aparquen en espacios donde puedan circular las personas con discapacidad o las personas mayores".