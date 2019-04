El profesor de los maristas juzgado por abusos llora y pide perdón en su alegato final

Joaquín Benítez ha iniciado su discurso de alegato final para decir que está "arrepentido" aunque no lo parezca o no lo haya demostrado demasiado durante el juicio. Dice que se le ha juzgado "sin conocerme de verdad" y ha pedido perdón a las "personas a las que he herido su dignidad, sentimientos y amor propio"

En ese momento, Benítez ha tenido que interrumpir su discurso por el llanto. El que fuera profesor en el colegio de los maristas de Barcelona ha asegurado que ha sufrido un "cambio extraordinario" y que lleva 9 años de "conversión profunda". "Por supuesto que pagaré pero se me han imputado cosas terribles".

Insiste en que "los maristas supieron realmente de este caso". "Hay datos y pruebas de dos personas que intervinieron en este caso", ha repetido Benítez.

El fiscal pide para él 22 años de prisión por cuatro casos de abusos sexuales a menores aunque se le atribuyen hasta 14, pero la mayoría de los casos pasaron hace tanto tiempo que ya han prescrito.

