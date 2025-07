Tres detenidos y un herido de arma blanca en una pelea multitudinaria en A Coruña

El susto fue considerable. Tanto que, para algunos de los que presenciaron el momento, el balance podría haber sido incluso peor. Finalmente, un herido de arma blanca y tres detenidos tras una reyerta multitudinaria desatada a pena luz del día.

Fue minutos antes del mediodía cuando la zona de O Burgo, en el ayuntamiento de Culleredo (A Coruña), vivió esta riña tumultuosa entre dos grupos de feriantes que causó el caos en la zona. Así, al menos, lo vivieron los testigos que se encontraban en el lugar en estos momentos.

Concretamente en la explanada que hay junto al río en esta parroquia de O Burgo, donde se están montando estos días los puestos para la celebración de la fiestas del Apóstol que viven su día grande la próxima semana. Apuntan los testigos que varios hombres se enzarzaron de repente en un enfrentamiento, verbal primero y físico finalmente. La tangana no quedó en golpes simplemente, sino que llegó a haber armas blancas e incluso disparos.

Hay tres personas detenidas, dos de ellas por tenencia de armas de fuego

Gritos, amenazas y una multitudinaria pelea en la que el número de implicados fue aumentando progresivamente, ese fue el resultado. Las armas blancas no tardaron en aparecer y el momento de más tensión se vivió cuando se escucharon, el menos, dos disparos. Los vecinos de la zona no salían de su asombro ante una reyerta de tal calibre a plena luz del día. Por suerte, esas armas de fuego no causaron daños mayores y el único hospitalizado que se ha conocido por el momento lo fue por ser herido con un arma blanca. El hombre fue trasladado al Hospital de A Coruña donde precisó asistencia.

En el lugar rápidamente se desplegó un dispositivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Entre otros medios; Guardia Civil, Policía Local y varias ambulancias, que se trasladaron a la zona ante la sorpresa de los vecinos. Al cabo de unos minutos trascendía la detención de tres personas en relación a los hechos. Una de ellas como presunto responsable de la agresión con arma blanca, y otros dos por tenencia de armas de fuego.

La investigación está en marcha ahora para esclarecer lo ocurrido, pero el origen de los hechos apuntaría, como decimos a falta de confirmación oficial, a un enfrentamiento por el estacionamiento de dos caravanas de feriantes, que querrían ubicarse en la misma plaza. Las dos caravanas permanecen precintadas mientras se continúa recabando información.

