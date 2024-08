El primo del niño asesinado en Mocejón, Toledo, sobre el asesino: "Conocía el pueblo y el polideportivo, estaba premeditado"

El asesino de Mateo sigue fugado desde que este domingo apuñalara al menor de 11 años en el campo de fútbol del municipio de Mocejón. El portavoz de la familia y primo del niño asesinado, Asell Sánchez, ha explicado a los medios que considera que el asesino del niño "conocía el pueblo, el polideportivo, sabe que a esa hora hay gente allí. Estaba premeditado", sentencia.

Entre los últimos detalles que ha ofrecido el primo del pequeño, señala que "llevaba como algo rojo en la mano, no se si el tatuaje lleva algún color o algo, pero llevaba algo rojo". Además, ahora se analizan las "cámaras de un vecino que vive como a 200 metros, que es la imagen más nítida. Capta a una persona con esa imagen que dan los testigos".

Batidas para localizar al asesino

La Guardia Civil bate la zona de La Sagra, en la provincia de Toledo, en la operación activada para buscar al asesino de Mateo, a la que se han sumado efectivos de la Policía Nacional y del instituto armado de Madrid.

Asell Sánchez ha relatado que la familia del pequeño se encuentra "destrozada" y que cada segundo y minuto que pasa está "peor" porque "es cuando más echas en falta al pequeño y no entiendes nada porque no tiene sentido". El dolor cada vez va a más, a la vez que "las dudas y la rabia" de no saber por qué ha pasado.

"Le tocó a Mateo como le podía haber tocado a cualquiera"

Sánchez incide en que el asesino "sabía a lo que iba" y que "le tocó a Mateo como le podía haber tocado a cualquiera", ya que el domingo por la mañana cuando ocurrieron los hechos en el polideportivo había un campeonato de tenis además de los niños que estaban jugando al fútbol, pero "fue a por los más débiles", ha dicho.

"Tenia que conocer el pueblo"

Más de 24 horas más tarde del suceso, aún se desconoce la identidad del autor de los hechos. Respecto a esto, el portavoz de la familia ha señalado que no hay nada que les haga sospechar de nadie y que en el pueblo no saben qué persona puede haber cometido ese "crimen y atrocidad". Añadía que no quieren que se "criminalice" a nadie.

Asell Sánchez ha lamentado que los niños hayan tenido que vivir una "locura" así, ya que es algo que les marcará para siempre, a la vez que ha recordado que uno de los pequeños se agarró a él en la concentración de este domingo y que "no se le podía consolar".

Los vecinos no comprenden lo ocurrido

Los vecinos de Mocejón están consternados ante lo ocurrido y tampoco entienden nada. Uno de ellos ha contado a los medios de comunicación que fue a andar por la zona por la mañana y vio a "chavales con su bicicleta y mochila" y que no fue hasta después cuando su hija le llamó y le dijo que habían matado a un niño de los que probablemente había visto por la mañana.

Otro de los vecinos contaba que se enteró de la muerte del menor por la televisión, "una cosa muy fuerte". Cuentan que la familia es bastante conocida en el pueblo porque tiene una panadería y que son "buenas personas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com