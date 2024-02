Primeras palabras de Antonio Tejado desde la cárcel tras el presunto robo en casa de María del Monte

Antonio Tejado se encuentra en prisión provisional desde el lunes acusado de ser el presunto autor intelectual del atraco a la casa de su tíaMaría del Monte en el mes de agosto, de pertenencia a grupo criminal, de robo con violencia, intimidación o receptación y tráfico de drogas. Fernando Velo es el representante legal de Tejado, quien le ha visitado por primera vez en la prisión de Sevilla I. Es la primera persona que le ve tras su detención.

Precisamente a través de su grupo de abogados es como ha roto su silencio el sobrino de la cantante mediante un comunicado, difundido en el programa 'Vamos a Ver'. "Tras las comunicaciones vertidas en los medios de comunicación contra nuestro defendido, Don Antonio Tejado García hace preciso comunicar lo siguiente: 'He sido testigo con pesar de cómo se han difundido falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor", comenzaba el texto.

En el comunicado también pide prudencia y respeto a la prensa: "En representación de Don Antonio Tejado García, solicitamos a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información no veraz sobre nuestro cliente. Nos reservamos el derecho a ejercer las acciones legales pertinentes para proteger su honor y reputación (...) Rogamos el máximo respeto y compresión tanto para don Antonio Tejado García, como para su familia", termina el escerito.

Antonio Tejado se encontraría en el módulo de respeto, separado del resto de integrantes de su grupo criminal. También estaría acompañado por un preso 'de confianza' para que su adaptación sea más sencilla. "Estará aquí el tiempo que haga falta. Ahora le voy a ver", decía el abogado a su llegada a la prisión este miércoles para mantener esa primera reunión con el sevillano y empezar a preparar su estrategia de defensa.

Fernando Velo ha abandona la prisión tras una hora de encuentro revelando que "Antonio está bien, está tranquilo dentro de lo que cabe y nada más ¿vale?", ha dicho el abogado a los medios. "Ya lo he dicho mil veces. No voy a hablar en absoluto de nada que tenga que ver con el procedimiento judicial. Comprenderás que no le cuente a ustedes como vemos el caso", finalizaba.

