Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, a prisión por el robo con violencia en la vivienda de su tía

Gran expectación mediática en los juzgados de Sevilla por el paso a disposición judicial de los ocho detenidos de una presunta organización criminal acusados de ser autores de robo con violencia de una vivienda en Gines Sevilla. Entre los detenidos, trasladados en furgón, está Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. Está acusado de ser el 'autor intelectual' del asalto a la casa de su propia tía.

Durante su comparecencia judicial, la mitad de los detenidos se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, mientras que el resto únicamente ha respondido a preguntas de sus respectivos letrados.

El juez de instrucción del juzgado número 16 de Sevilla, ha decretado prisión con carácter preventiva para seis de los ocho detenidos por pertenencia a organización criminal, robo con fuerza, secuestro y tráfico de droga. Entre ellos, Antonio Tejado, que irá a prisión a la espera de juicio por el asalto a la vivienda de su propia tía, María del Monte. Dos de los detenidos han sido puestos en libertad en calidad de investigados

El entramado criminal, según la nota de prensa de la Guardia Civil, está liderado por una persona apodada como 'El Ruso', encargado de elegir los objetivos de los robos de viviendas con moradores en su interior. Esta organización llegó a planificar otro robo de un millón de euros que fue frustrado por la intervención de los agentes. Fueron detenidos, el vienes 9 de enero, por los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas.

"La operación ABGENA se inició a finales del mes de agosto, tras la denuncia interpuesta por una víctima de un robo producido en una vivienda en la comarca del Aljarafe sevillano", según informa la Guardia Civil. La vivienda mencionada es el domicilio de María del Monte y su mujer Inmaculada Casal, en Gines, Sevilla.

La nota detalla que "un grupo de cinco encapuchados, accedieron a la vivienda saltando la valla perimetral de una finca de un domicilio unifamiliar, forzando la puerta que daba acceso al interior. Una vez dentro, maniataron y amordazaron a algunos de los moradores, mientras eran amenazados de muerte. Las víctimas, ante la agresividad mostrada, fueron obligadas a colaborar con sus captores, ofreciéndole la combinación de la caja fuerte, sustrayendo diversas joyas y relojes de alto valor económico, dinero en efectivo, así como otros objetos que encontraron por el domicilio".

Las investigaciones llevadas a cabo por los agentes determinaron "la relación existente entre el autor intelectual del robo (encargado de la obtención de información de la distribución de la vivienda, rutinas de las víctimas y ubicación de la caja fuerte) y la persona responsable de seleccionar las viviendas de interés". Al parecer, el sobrino de la conocida cantante, Antonio Tejado, podría haber participado como informador o autor intelectual del asalto a la vivienda de su tía.

"Los agentes comprobaron que detrás la organización liderada por 'El Ruso', se sustraían vehículos para perpetrar robos con violencia en viviendas de alto poder adquisitivo donde robaban joyas, relojes de alta gama y grandes cantidades de efectivo", añade la información recibida.

La nota también señala que "los agentes llegaron incluso a detectar la planificación de un robo de un millón de euros en una vivienda cuya información partía de 'El Ruso'. Sin embargo, dicho robo fue frustrado gracias a la operación".

La Guardia Civil informa que el viernes tuvo lugar la intervención, que consistió en "once entradas y registros, en su mayoría simultáneos, en distintos puntos de la capital andaluza, así como en las localidades de Guillena y Brenes. Las entradas fueron realizadas en nueve domicilios y dos inmuebles, entre ellos trasteros y un gimnasio relacionado con uno de los supuestos integrantes de la organización”.

Durante los registros, ocho personas fueron detenidas, uno de ellos, Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. Según informa la nota, entre los detenidos "se encuentran el informador o autor intelectual del asalto a la vivienda, los autores materiales y el receptador, persona encargada de dar salida en el mercado ilícito a los efectos sustraídos".

En dichos registros los agentes hallaron "variedad de material policial, entre ellos chalecos antibalas, una chaqueta de Policía Nacional y un polo de Policía Local. Además, se localizaron luces policiales, walkitalkies, dos pistolas, una de aire comprimido y otra simulada, armas blancas y un bate de béisbol". Y la nota del cuerpo destaca "el hallazgo de herramientas y objeto, algunos de ellos usuales para el acceso a viviendas, tales como un extractor de bombines, ganzúas, varios pasamontañas, una baliza (control de movimiento) y dos GPS. Además, se incautaron teléfonos móviles, tarjetas de prepago, material informático, vehículos y unos 30.000 euros en efectivos repartidos en billetes de diverso valor".

Asimismo, durante los registros los agentes localizaron “cadenas y pulseras de oro y más de treinta relojes de diversas marcas, estando aún pendiente la localización de sus legítimos propietarios. Por otro lado, los agentes encontraron una plantación de marihuana en una de las habitaciones de uno de los domicilios registrados”.

Reacción de las víctimas

La cantante sevillana, María del Monte, afectada por la detención de su sobrino, ha declarado que "yo no voy a sospechar de nadie hasta que el juez diga lo que tenga que decir... Si queréis saber cómo estoy, poneros en mi lugar. Obviamente, no es un buen momento ", a la vez que pidió que se respete la presunción de inocencia.

Inmaculada Casal, pareja de María del Monte, es presentadora del programa de Canal Sur 'Andalucía de tarde'. En el espacio televisivo, la periodista ha dicho que "hoy es un día difícil por las noticias que han surgido en las últimas horas, pero vamos a intentar que no sea imposible. Estoy mal, muy mal, llevamos 5 meses con el susto en el cuerpo, hemos pasado una experiencia horrorosa que no se la deseo a nadie, la peor de toda mi vida. Nuestra vida estuvo en peligro y cómo voy a estar, poneros en mi lugar, ahora mismo es que estoy expectante, confío en la justicia y en sus garantías, y en la presunción de inocencia por supuesto. No sabemos más, pero es mi deber porque soy periodista, me gusta mi profesión y debo un respeto a la audiencia, me pongo en vuestro lugar, pero no puedo decir nada más, está en manos de la justicia".

