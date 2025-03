"La primera agresión nunca es la última", y la importancia de denunciar a la primera en la lucha contra el maltrato

La Fundación Mutua Madrileña y Antena3 Noticias cumplimos ya una década luchando contra la violencia de género. Muestra de este fuerte compromiso son los más de 3.800 spots de sensibilización emitidos contra el maltrato, la divulgación de más de cerca de 800 reportajes y noticias emitidas en Antena 3 Noticias y la emisión de más de 4.200 cuñas de radio.

En el décimo aniversario recordamos la importancia de denunciar a la primera, porque "la primera agresión nunca es la última". Es uno de los mensajes que lanzan los periodistas de Antena 3 Noticias, Matías Prats y Sandra Golpe, en la última campaña. En ella nos que recuerdan que hay que acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil cuanto antes para terminar con la violencia contra la mujer.

"Es más que crucial que se denuncie", nos insiste también la abogada Silvia Córdoba. "Primero por proteger a esa mujer, a esa víctima, porque una vez que denuncie se activan una serie de mecanismos en pro de su defensa. Una serie de medidas como una orden de alejamiento o prohibición de que el presunto agresor no se comunique con ella mientras dure el procedimiento".

Tolerancia Cero contra la violencia de género

Para proteger, pero también para dar visibilidad a esta problemática, que la sociedad sea consciente de que hay que tener una tolerancia cero contra la violencia machista. Ese es el principal objetivo de la iniciativa 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero' en la que llevamos trabajando desde el 2015. Y no paremos porque miles de mujeres siguen sufriendo.

Hay que poner especial foco en los jóvenes, explicándoles qué es una relación sana y qué no. "El problema es que lo que están viendo en las redes sociales son modelos de relación que en absoluto son sanas.Ven comportamientos como que es normal que te pregunten mucho y eso significa que te quieren. No, eso no es normal, hay que tener cuidado", nos explica la psicóloga Silvia Álava.

Este tipo de control puede terminar en otro tipo de violencia: la psicológica. Álava nos advierte: "En este maltrato no es tan fácil darse cuenta, empieza a ser de una forma muy sibilina. Lo hacen muy bien, te dan una de cal y una de arena y te lo terminas creyendo". Señales que deben identificarse a tiempo para no llegar nunca al maltrato.

