Previsor, rezagado o cómodo... ¿Qué tipo de persona eres en Navidad?

El 24 de diciembre es una de las noches más especiales del año, la Nochebuena es sinónimo de reencuentros, amor e ilusión y con ella, llega la hora de preparar la cena. Y aquí entran en juego varios tipos de personas.

Existen los más previsores, quienes tienen planificado el menú y la compra hecha desde hace semanas, incluso se han puesto a cocinar un día de antes, prefieren calentar la cena minutos antes de degustarla, y así pasar todo el tiempo posible con la familia.

También están los más rezagados, a pesar de tener el menú pensado, dejan la compra para el mismo día. Estos tienen que aguantar filas más largas, precios más elevados, e ir a la carrera si quieren llegar a tiempo con todo preparado para la cena.

Y sin duda los más cómodos, los que ni piensan el menú, ni hacen la compra, ni preparan la cena. Los más 'afortunados' van a mesa puesta, ya sea donde los padres, los abuelos o los suegros.

Para algunas personas, estos preparativos les supone un auténtico quebradero de cabeza, por ello, cada año los encargos a las empresas de catering aumentan, como también, las reservas en restaurantes. Desde hace meses, las mesas para comer fuera de casa están completas.

¿Qué has pensado de menú?

A la hora de sentarnos a la mesa, a todos nos gusta comer un poquito de todo y que no falte de nada, y si hay algún producto especial, ese que no se come durante todo el año, mejor que mejor. Muchos apuestan por los canapés, para ir abriendo boca y después los platos preferidos son la carne o el marisco y para acabar "cosas ricas", con lo son dulces típicos navideños.

A pesar de que en cada casa se elaboran unos platos, lo que nunca falta es una buena sobremesa. Villancicos, risas, bailes y aguinaldo, la mejor forma de cerrar una noche mágica y especial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com