El presidente de los médicos de Atención Primaria: "La calidad del sistema de salud se está deteriorando a pasos agigantados"

2022 ha sido un año de postpandemia basado en recuperar la actividad asistencial manteniendo la teleconsulta. Las visitas a los centros de salud han aumentado un 25%. El problema está en que, ante un aumento evidente de la demanda, los recursos son insuficientes. Son los mismos, se mantienen. Es por eso por lo que la saturación ya existente en el servicio sanitario se ha agravado en los últimos meses.

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, explicaba a Antena 3 Noticias que llevan pidiendo medidas desde hace, al menos, una década. Ahora urgen más que nunca, ya que, asegura, la Atención Primaria está en caída libre y podría terminar de destruirse si no se ponen soluciones inmediatas y eficientes.

Proponen, entre otras cosas, la mejora de la gestión asistencial. Atienden a 65-70 pacientes a diario, es el doble de lo normal. De esta forma, se fomentaría una atención al paciente de calidad, la cual consideran deficiente en este momento.

"La calidad del sistema de salud se está deteriorando a pasos agigantados porque el médico de familia no tiene tiempo para atender a su paciente el tiempo que necesita realmente", asegura José Polo.

Piden una mejora de las condiciones laborales

Además, consideran importante la mejora de las condiciones laborales de los médicos de Atención Primaria y apuestan por que la medicina de familia esté dentro de las facultades. Más de la mitad de los estudiantes, según SEMERGEN, no conocen realmente la especialidad cuando van a trabajar.

Esto lo relacionan con la problemática de la cantidad de plazas vacantes: Lo que no se conoce, no se quiere. Sobre todo, José Polo insiste en la necesidad de un aumento de la inversión en la Atención Primaria. Ahora mismo es del 6,5% del PIB y piden incrementarla en uno o dos puntos porcentuales para la mejora de la calidad del servicio. No tiene por qué ser a corto plazo, dice, puede hacerse paulatinamente para alcanzar el 8% en diez años, tal y como en los países de nuestro entorno.