El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no se siente seguro con la vuelta al cole por el coronavirus

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que no se siente seguro con respecto a la vuelta a los colegios en Andalucía, poniendo como ejemplo a sus propios hijos, y entendiendo que “la seguridad plena no la tiene ningún padre”. Durante una entrevista en Onda Cero, Moreno ha sido tajante a la hora de contestar a si se siente seguro como padre ante la vuelta al colegio: “No me siento seguro”, ha dicho y ha recordado que tiene tres hijos: "Tengo temores naturales y entiendo y empatizo con los padres y madres que temen lo que pase en el colegio”. Ha citado informes de especialistas, “Me han trasladado que es importante que los niños vuelvan a su rutina”, y ha apelado a “una labor de todos, padres, madres, Junta, ayuntamientos…”, a los que ha pedido que pongan su “granito de arena”.

No se puede aguantar otro confinamiento total

Juanma Moreno, que en otro momento de la entrevista ha dicho que no duerme bien desde el inicio de la pandemia, ha señalado, cuando toma una decisión sobre un colegio: "Me invade la cabeza que un niño pueda contagiarse o tener mas gravedad”. El presidente andaluz se ha referido a los rebrotes del coronavirus en Andalucía y a la posibilidad de pueda haber poblaciones sometidas a confinamiento: “Ninguno queremos pensar en un confinamiento total". Pueden existir parciales, ha reconocido, pero no tenemos capacidad para aguantar uno total, ni creo que sociológicamente se pueda aguantar”. Además, ha vaticinado que, si se toma esa decisión, “podría haber estallidos, protestas”, porque “la gente está agotada” y “podría haber un principio de rebeldía”.