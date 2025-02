Preocupa en Granada el furor por las carreras clandestinas: se exhiben sin pudor y ponen en jaque a la autoridad

Todo queda grabado. La exhibición de estos eventos ilegales no sería tal si no están registrados para la posteridad. Una de esas ocurrió la noche del pasado 25 de enero en el polígono de Zújar, una localidad en el corazón de la comarca accitana de Granada, fue el escenario de una concentración de jóvenes motoristas dispuestos a desafiar los límites de la velocidad y la ley. Aunque las carreras no comenzaron hasta bien entrada la madrugada, el ambiente se calentaba desde mucho antes. En torno a la medianoche, un grupo de coches, algunos con matrículas de lugares lejanos como Jaén, Málaga o Almería, llegó al punto de encuentro. El rumor sobre el evento se había esparcido como un reguero de pólvora gracias a las redes sociales, y los jóvenes, ansiosos de mostrar sus coches y habilidades, se alineaban con precisión en las calles del polígono de Hactara.

La reunión no solo era un encuentro para quemar neumáticos. Los participantes llegaban con sus vehículos cuidadosamente preparados, desde un modesto Smart hasta un potente Porsche, cada uno presumiendo de sus motores afinados.

El propósito de la concentración, según un cartel compartido en redes sociales, era claro: derrapes, explosiones de motor (los conocidos ‘pops and bangs’) y, por supuesto, las lanzadas, las famosas carreras. Los jóvenes, bien abrigados para resistir el frío gélido de la madrugada, se agolpaban a lo largo de la calzada, creando un pasillo humano que animaba a los pilotos a exponer sus vehículos en una competencia feroz.

Sin embargo, el evento no estaba exento de riesgos. La calle donde se desarrollaban las carreras, de apenas 50 metros de largo, contaba con dos curvas cerradas en sus extremos, lo que generaba tensiones y desafíos adicionales para los conductores. En medio del rugir de los motores y el olor a goma quemada, la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento.

Vigilan a la Policía

La vigilancia de la policía era una constante preocupación. Sabían que no podían permanecer demasiado tiempo en un solo lugar sin levantar sospechas. Por ello, en cuanto un miembro de la audiencia alertó sobre la presencia de la Guardia Civil, los participantes no dudaron en abandonar rápidamente el polígono de Hactara y dirigirse a su segunda opción, en el polígono de Hernán Valle, en las afueras de Guadix, donde las condiciones para las carreras eran aún mejores.

Allí, el espectáculo no se hizo esperar. En un acto perfectamente sincronizado, un joven se ubicó en el centro de la calzada, levantando ambos brazos para señalar el inicio de las carreras. A su señal, los vehículos aceleraron a velocidades que, según algunos testigos, llegaron a los 300 km/h, mientras el público vitoreaba enloquecido. El frío no fue obstáculo para la emoción que envolvía la competición.

El evento terminó poco antes de las 4 de la madrugada, cuando la Guardia Civil hizo su aparición. Aunque algunos vehículos fueron identificados, no hubo detenciones, lo que dejó a los participantes con una sensación de triunfo. Tras la intervención policial, muchos ya comenzaron a planear la siguiente reunión, que, según confirman, se organizaría en cuestión de días. La convocatoria fue tan exitosa que se hablaba de repetirla y de mejorar aún más la coordinación.

Un fenómeno ilegal que suma adeptos

La creciente popularidad de estos encuentros, en su mayoría clandestinos, no ha pasado desapercibida para las autoridades locales. Tanto el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, como el de Zújar, Salvador Moreno, han declarado que, aunque no se trata de un fenómeno recurrente, no es la primera vez que se celebran eventos de este tipo en sus municipios. La fascinación por las carreras ilegales parece haber encontrado un terreno fértil entre los jóvenes de la zona, quienes, a pesar de los riesgos y la vigilancia policial, continúan organizando estos espectáculos de velocidad y adrenalina.

El fenómeno, que parece crecer con cada convocatoria, plantea interrogantes sobre la seguridad vial y el papel de las autoridades locales en la prevención de este tipo de eventos. A medida que las redes sociales siguen difundiendo las convocatorias, es probable que las concentraciones de jóvenes motoristas se multipliquen, llevando consigo tanto la emoción del automovilismo clandestino como la constante amenaza de la intervención policial.

