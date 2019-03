La prensa internacional abre sus espacios informativos con la noticia del contagio del ébola

El primer caso de ébola fuera de África protagonizado por la enfermera que trató al misionero Manuel García Viejo en el Hospital Carlos III se ha convertido en protagonista de las portadas de diarios e informativos de EEUU, Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido y otros países de Europa.

Las cadenas de televisión RTL, France 24, BBC y CNN han abierto sus espacios informativos con la noticia del contagio. La comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido seguida ampliamente por las distintas cadenas. Asimismo , os diarios Le Monde, Le Fígaro, The Times, The Guardian, International New York Times, The Washington Post o el Corriere della Sera han abierto sus ediciones con la noticia del contagio.