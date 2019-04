¿Puedo negarme a que me echen del avión debido al 'overbooking'?

Cuando hay 'overbooking' y algún pasajero tiene que quedarse en tierra, primero se pregunta si hay voluntarios y a cambio se les da una compensación económica. Si nadie accede, la aerolínea los elegirá al azar.

Pero ¿con qué criterio se elige a un pasajero y no a otro? No hay normas escritas, y entonces es cuando aparecen los problemas porque los pasajeros elegidos no pueden negarse a abandonar el avión y si lo hacen será la Policía la que se encargará de poner orden.

El 'overbooking' es legal, pero se tiene que indemnizar al pasajero perjudicado. La compensación oscila entre los 250 y los 600 euros. La cifra definitiva depende de lo lejos que esté nuestro destino.