La Policía visitó al padre del niño muerto en Girona días antes de descubrir el cadáver

A PETICIÓN DE LA EMBAJADA DE EEUU

Según han informado fuentes policiales, los Mossos d'Esquadra estuvieron en el domicilio donde este martes apareció el cadáver de un niño que podría llevar meses fallecido por una cuestión ajena al caso. Han indicado que los agentes no percibieron ningún olor ni comportamiento extraño que hiciera sospechar a los agentes de la presencia del cuerpo. Según los primeros datos de la autopsia, el menor no murió a manos de otra persona. Se desconoce la causa exacta de la muerte, a la espera de tener los resultados de todas las muestras, pero sí se confirma que el pequeño no tuvo una muerte violenta.