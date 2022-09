Una policía evita el suicidio de una joven del que un amigo alertó en un mensaje al Twitter del cuerpo

Silvia Garrido, agente de Policía adscrita al gabinete de prensa de la Dirección General de Policía, que gestiona las redes sociales, ha conseguido salvar la vida de una chica por un mensaje de Twitter. El suceso ocurrió el pasado 8 de septiembre cuando llegó a la cuenta de la Policía Nacional un mensaje de un joven que advertía que una amiga suya necesita su ayuda. El joven señalaba que su amiga había intentado suicidarse.

Salva su vida tras recibir un mensaje

El primer paso a seguir de la agente fue confirmar la veracidad del usuario, el perfil y el relato, que se llevó a cabo mediante el envío de captura de pantalla de las conversaciones que el joven había intercambiado con su amiga, quien había dejado de contestarle.

En dichos mensajes la joven, natural de una localidad de la provincia de Badajoz, expresaba sus deseos de quitarse la vida. Tras ello la agente Garrido comenzó el operativo. Se puso en contacto con la Policía Local del municipio, que de forma inmediata se personó en el domicilio.

Al llegar encontraron a la joven inconsciente por la ingesta de gran cantidad de pastillas, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. A pesar del intento de suicido los agentes llegaron a tiempo para salvar su vida.

"Si no le hubiera hecho caso, no sabemos lo que hubiera pasado", ha reconocido la agente, que a su vez ha explicado que este tipo de procedimiento no es el habitual. "No es lo más usual, pero cuando ocurre nosotros actuamos. Siempre con mucha precaución", ha subrayado.

Las cifras del suicidio en España

El pasado mes de junio la ministra de Sanidad, Carolina Darias, detalló que el teléfono 024, de Atención a la Conducta Suicida, atendió durante su primer mes en funcionamiento cerca de 15.000 llamadas, derivó más de 650 a los servicios de emergencia 112 e identificó un total de 290 suicidios en curso.

El suicidio es la primera causa de muerte externa en nuestro país y la primera causa de muerte en jóvenes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en 2020 se registraron 3.491 muertes por suicidio en España, lo que supuso un 7,4% más que el año anterior.