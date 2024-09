Un policía de Benidorm salva a una niña de 4 años que se estaba atragantando: "No podía respirar"

Luis Manuel estaba en su coche patrulla cuando recibió una llamada de la central. "Nos indicaron que había una niña que estaba atragantándose. Paramos el vehículo y yo salí corriendo donde estaba la niña. Allí me encontré a tres mujeres con tres niñas. Una de ellas no podía respirar. Sin mediar palabra directamente cogí a la niña y le hice la maniobra de Heimlich", explica el policía.

Tras varios segundos la menor de cuatro años tiró parte de la golosina con la que se estaba atragantando. "Aunque todavía tenía una respiración que no era la normal. En brazos la trasladamos al centro de salud, pero estaba cerrado. La niña empezó a encontrarse mal, le di otro golpecito y tiró el resto de la golosina". Así es como este policía consiguió que la pequeña Ainhoa volviera a respirar.

Todo gracias a la formación que recibe cada año. "Son maniobras que son básicas. Creo que llevo ya 16 cursos de primeros auxilios. Animo a que todos tengan ese mínimo conocimiento. Nosotros tenemos un aula de formación y realizamos esos cursos. Es una satisfacción poder ayudar a las personas y más cuando es una niña". Esos conocimientos le han servido para salvar la vida de la menor.

La madre de la niña, Jéssica, está muy agradecida al policía. "Si no hubiera sido por él yo no sé qué hubiera hecho. Yo no sabía hacer la maniobra. Me quedé bloqueada. Luego nos estuvo explicando cómo funciona lo de los atragantamientos si nos pasaba en otra ocasión. Le tengo que dar las gracias. Tienen que haber más héroes como él", cuenta emocionada Jéssica.

No es la primera vez

Este policía local de Benidorm ya ha salvado la vida de otro menor hace unos meses. "Me ocurrió algo parecido en la Cabalgata de Reyes. Estaba con mi familia y empezaron a gritar. Vi un señor con un bebé de poco más de un año en brazos e intentaba sacarle algo de la boca con el dedo. Nunca hay que introducirle nada por la boca porque podemos metérselo más. Tuve que forcejear con el padre porque no quería soltar a su bebé hasta que se lo arrebaté, lo tumbé hacia abajo y le hice la maniobra. Al golpearle tiró el caramelo". Es la segunda vez que este héroe salva la vida de un menor que se estaba atragantando.

