La Policía alerta sobre una estafa telefónica del falso soporte técnico de una multinacional de software

Los afectados recibieron una llamada de una persona hablando en inglés, con acento del sur de Asia, que se hacía pasar por miembro de soporte técnico de una de las principales multinacionales de software.

El falso técnico informaba al usuario de un problema de seguridad del equipo informático y le solicitaba acceder remotamente al ordenador para solucionarlo.

Con el control del PC en sus manos, los autores reclamaban dinero por instalar un sistema de seguridad y si los afectados decidían no pagar, les bloqueaban el equipo.

La inmensa mayoría de afectados por estas llamadas maliciosas se encuentran en países de habla inglesa, principalmente América del Norte y Reino Unido, aunque los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional han detectado los primeros casos de este fraude en España.

Las primeras víctimas en nuestro país se encuentran diseminadas en varias provincias como Segovia, Córdoba o Cádiz y alguna de ellas ha llegado a perder cerca de 200 euros.

En este fraude telefónico en concreto, la comunicación se realiza en inglés y el número desde el que se realiza la llamada aparece oculto, o bien en ocasiones comienza con diferentes prefijos internacionales.

Para evitar ser víctima de este fraude, la Policía recomienda no permitir el acceso a su equipo informático a desconocidos y no pagar cantidad económica alguna ni proporcionar información sobre la tarjeta de crédito para pagar servicios no solicitados.

En el caso de haber caído en el engaño, se recomienda contactar con su proveedor de servicios de Internet para chequear su conexión a la Red y comprobar posibles accesos ilícitos a su router y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.