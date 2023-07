El polémico menú de boda que arrasa en redes sociales: "Es lo más denigrante que he visto nunca"

Planificar una boda puede ser una tarea estresante y agotadora. Los novios procuran estar pendientes de todo lo necesario para que los invitados pasen un día estupendo junto a ellos: se encargan de que la decoración sea la adecuada, escogen la música perfecta, elaboran un menú especial... Los invitados lo tienen mucho más fácil, solo tienen que encargarse de asistir y disfrutar. Esto tenía pensado hacer un usuario de Forocoches el día que asistió a la boda de dos de sus mejores amigos. Pero lo que él no sabía es que el menú elegido por los anfitriones iba a impedir que disfrutara del día tanto como hubiera querido.

El hombre quedó tan decepcionado que contó con todo detalle su experiencia de aquel día. Comenzó relatando que, a pesar de que lo normal suele ser dar como regalo a los novios unos 150 o 200 euros, él decidió darles 350 euros, puesto que se trataba de amigos que conocía desde hace mucho tiempo. Además, indicó que la transferencia fue realizada el día previo a la boda, antes de saber cómo sería la comida.

El gran día llegó y el hombre vio el menú que sus amigos habían elegido. "Es lo más denigrante que he visto nunca", escribió en la web de Forocoches. "Lo comenté con mi grupo de amigos en la mesa durante la comida y algunos me daban la razón, otros decían que ellos comían más a gusto con lo que había, que no platos raros y modernos que ponen ahora", relata.

Parece que el menú sentó verdaderamente mal a este usuario de Forocoches puesto que lo siguiente que comenta es: "Me cago en la hostia, va a ser mejor comer un filete a la plancha con patatas el día de una boda que un rape en salsa o solomillo". "En fin, me cabreo yo solo de pensarlo de nuevo, así que os dejo la foto y veo si el raro soy yo o quién", añade.

En la imagen que adjuntó se puede ver el menú que consta de un cocktail de bienvenida, un primer plato a elegir entre ensalada mixta, arroz a la cubana y macarrones con tomate; de segundo, pollo asado, filete con patatas y merluza; y de postre, tarta contesa, arroz con leche y fruta. Y matiza que no se trataba de menú infantil ni era una broma. "Os aseguro que es lo que comimos, ni menú infantil ni nada. Cómo va a tener un niño un cóctel de bienvenida". El hombre concluye afirmando que, si lo hubiera sabido antes, hubiera dado 50 euros "y gracias".

La cuenta de Forocoches ha querido compartir la publicación en su cuenta de Instagram y ha generado gran polémica entre el resto de usuarios. La mayoría no pueden creerse que ese fuera de verdad el menú. Algunos comentan que podría ser "de un restaurante de polígono para trabajadores". Otros defienden a los novios y replican que "nadie le pidió regalo". Otros han querido tirar de humor y han comentado: "¿La temática de la boda era la época universitaria?".